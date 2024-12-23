Економісти знизили очікування зростання єврозони у 2025 та 2026 році

Наступного року економіка єврозони набере менших обертів, ніж передбачалося раніше, і зростатиме лише трохи сильніше, ніж у 2024 році.

Про це йдеться в опитуванні Bloomberg.

Аналітики, які взяли участь в опитуванні, прогнозують зростання на 1% у 2025 році. Хоча це більше, ніж 0,8% цього року, але менше, ніж попередня оцінка в 1,2%. Вони також знизили свої очікування на 2026 рік до 1,2% з 1,4%.

Для Німеччини, яка бореться з тривалим спадом у своєму ключовому виробничому секторі, економісти тепер прогнозують зростання на 0,4% у 2025 році та на 1% у 2026 році, тобто на 0,3 відсоткових пункти щороку. Прогнози для Франції також були знижені, в той час, як Іспанія зростатиме трохи швидше, ніж раніше.

Ці прогнози є більш песимістичними, ніж прогнози Європейського центрального банку, який також погіршив свої прогнози цього місяця, знизивши процентні ставки вчетверте з червня.

Чиновники все ще очікують, що домогосподарства будуть рушійною силою відновлення, оскільки доходи зростають, а інфляція стабілізується на рівні 2%, хоча вони неодноразово переоцінювали, наскільки швидко цей стимул буде реалізовано.

Нагадаємо:

Минулого місяця виробнича активність у єврозоні різко впала, а подальше зниження попиту, ймовірно, перекреслило будь-які надії на швидке відновлення після того, як у жовтні в секторі з'явилися деякі ознаки стабілізації.