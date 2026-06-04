Родина Глейзерів розглядає можливість продажу ФК Manchester United – Bloomberg

Члени родини Глейзерів обговорюють можливість часткового або повного продажу своїх акцій ФК Manchester United після понад 20 років володіння клубом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За словами співрозмовників агентства, декілька членів родини Глейзерів розглядають можливість продажу або частини, або всіх своїх акцій клубу.

Обговорення потенційного продажу відбуваються на тлі того, що власникам клубу у найближчі роки доведеться витрати мільярди фунтів стерлінгів на реконструкцію легендарного стадіону Old Trafford.

З іншого боку, кваліфікація клубу до Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону відкриває нові можливості для отримання прибутку, що є стимулом для збереження інвестицій.

"Родина Глейзерів у цілому ще не прийняла рішення про вихід, і різні члени сім'ї все ще обговорюють найкращий із можливих варіантів", – пише Bloomberg. За даними агентства, деякі члени родини все ще проти продажу, тому укласти угоду може бути складно, якщо вони не змінять свою думку.

Представник Manchester United відмовився від коментарів для Bloomberg. Глейзери також не відповіли на запит про коментар.

"Будь-який потенційний продаж може привернути увагу покупців, зокрема з Близького Сходу, а також заможних інвесторів із США. Покупцям, ймовірно, доведеться заплатити багато за такий престижний спортивний актив", – припускає Bloomberg.

Акції клубу торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі за ціною близько 21 дол., що відповідає ринковій капіталізації клубу у 3,6 млрд дол. Але сума потенційної угоди може суттєво перевищити цю оцінку через специфіку голосуючих прав акцій Глейзерів, додає агентство.

Аврам і Джоел Глейзери є співголовами клубу. Їхні брати і сестри – Кевін, Брайан, Дарсі та Едвард – входять до ради директорів.

Нагадаємо:

Наприкінці 2023 року родина Глейзерів продала 25% акцій Manchester United британському мільярдеру Джиму Реткліффу.

Члени родини тоді розійшлися в думках щодо того, чи продавати частину, чи весь клуб. Зрештою, вони обрали угоду з Реткліффом замість повного продажу ФК групі інвесторів з Катару, які пропонували понад 5 млрд фунтів.

Через рік Реткліфф збільшив свою частку до майже 29%. Решта акцій належать Глейзерам.