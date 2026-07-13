Трамп хоче стати "ангелом-охоронцем" Ормузу і брати гроші за безпеку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати, ймовірно, візьмуть під контроль Ормузьку протоку і мають отримувати гроші за забезпечення безпеки цього ключового маршруту світових поставок нафти.

Про це повідомляє агентство Retuers.

"Ми будемо утримувати протоку й, імовірно, керуватимемо нею. Ми станемо охоронцем протоки. Можливо, назвемо це ангелом-охоронцем протоки. І нам мають за це платити", — заявив Трамп.

За його словами, США мають отримувати компенсацію за витрати на охорону Ормузької протоки, оскільки інші країни, які користуються цим маршрутом, є заможними і не можуть очікувати, що Вашингтон забезпечуватиме безпеку безкоштовно.

Нагадаємо:

У суботу Тегеран оголосив про закриття протоки через, як стверджує іранська влада, несанкціонований транзит.

У неділю Іран заявив, що прохід залишається призупиненим, а дозволи на судноплавство видаватимуть після відновлення "стабільності та спокою".