Танкери ОАЕ з газом зникають біля Ормузу і спливають уже за протокою

Державна нафтокомпанія ОАЕ завантажує зріджений природний газ на танкери, які приховують своє місцеперебування в Перській затоці, щоб провести вантаж через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням супутникові знімки.

За даними агентства, 15 травня біля експортного терміналу ADNOC на острові Дас був пришвартований LNG-танкер, хоча жодне судно поблизу заводу не передавало сигналів про своє місцеперебування.

Від початку війни в Ірані ADNOC, за оцінкою компанії, вже завантажила щонайменше три партії палива на судна, що "зникли з радарів".

Bloomberg зазначає, що таким способом ADNOC намагається зберегти експорт LNG попри ризики для судноплавства в районі Ормузької протоки.

7 травня стало відомо, що Об'єднані Арабські Емірати таємно провели через заблоковану Ормузьку протоку декілька танкерів із нафтою, вимкнувши системи визначення місцезнаходження.

Катар просить газовози біля свого головного експортного хабу скрапленого природного газу вимикати транспондери, що, схоже, вже спричинило велику хвилю суден, які зникають із радарів по всій Перській затоці.

Саудівська Aramco Trading Co. та державна нафтова компанія ОАЕ Adnoc входять до числа компаній, які змогли таємно провести партії сирої нафти через Ормузьку протоку після того, як Іран фактично закрив цей водний шлях.