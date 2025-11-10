Ринок нерухомості хоче перемовин з новим мером соціалістом Нью-Йорку

Представники ринку нерухомості Нью-Йорка готуються до наслідків політики новообраного мера Зорана Мамдані, який прагне заморозити ціни на житло, і прагнуть налагодити співпрацю з ним.

Про це повідомляє Reuters.

Галузь нерухомості стурбована тим, що замороження орендної плати за квартири зі стабільною орендною платою (Rent-stabilized apartments) обмежить можливості власників квартир утримувати та ремонтувати будівлі і знизить попит на різні форми інвестицій у ці об'єкти нерухомості.

Rent-stabilized apartments — це житло в орендованому фонді США (переважно в Нью-Йорку), для якого законодавчо обмежено темпи підвищення орендної плати.

Хоча мер Нью-Йорка не має прямого впливу на ціни на оренду, офіс Мамдані призначає членів міської Ради з питань оренди житла, яка сама встановлює обмеження на оренду і повинна ввести замороження орендної плати.

Замороження орендної плати за квартири зі стабілізованою орендною платою було заходом, вжитим колишнім мером Біллом де Блазіо, але скасованим нинішнім мером Еріком Адамсом, який залишає свою посаду.

Водночас Кенні Бургос, генеральний директор Нью-Йоркської асоціації квартир, яка представляє більшість девелоперів доступного житла та нерухомості в місті, заявив, що вважає малоймовірним, що Рада з питань оренди затвердить замороження орендної плати за доступне житло, запропоноване Мамдані, навіть якщо він замінить частину членів Ради, що складається з дев'яти осіб.

"Понад 200 000 одиниць доступного житла є функціонально банкрутами через зростання витрат. Замороження орендної плати стане останнім цвяхом у труну для цього житла", – сказав він.

Дослідження, проведене нинішньою Радою з питань оренди житла в 2025 році, виявило, що середній чистий операційний дохід доступного житла, побудованого до 1974 року, в номінальному вираженні впав на 9% між 2020 і 2023 роками в Нью-Йорку, а для будівель за межами Манхеттена — на понад 25%.

"Я не можу зрозуміти, як з огляду на ці дані, що свідчать про труднощі цього житла та зростання витрат вони якось дійшли висновку, що зараз слід заморозити орендну плату", – додав Бургос.

Деякі представники галузі бачать шлях для орендодавців і нового мера.

"Новообраний мер заявив, що замороження орендної плати та доступність житла не обов'язково означають, що орендодавці залишаться без роботи", — сказав Джессі Батус, старший віце-президент з розвитку нерухомості в Community Builders, яка володіє близько 1000 доступних квартир у Нью-Йорку і планує побудувати понад 800 нових одиниць.

"Ми знаємо, що витрати зростають, але я не бачу реальної ситуації, в якій новообраний мер хоче, аби хтось програв", — сказав Батус.

Читайте також: Хто такий Зоран Мамдані та чому вибори мера Нью-Йорка – і виклик, і подарунок для Трампа