Держслужбовцям США заборонили використовувати провідний китайський ШІ
Американський уряд заборонив цивільним урядовим установам США використовувати продукти чи послуги китайського ШІ-стартапу DeepSeek.
Про це пише Bloomberg.
Згідно з повідомленням, опублікованим у понеділок Міністерством внутрішньої безпеки на вебсайті Федерального реєстру США, федеральні відомства повинні видалити зі своїх систем усі продукти DeepSeek.
Цей наказ, у якому посилаються на закони США про кібербезпеку, також забороняє китайській компанії брати участь у федеральних державних тендерах.
З того часу, як на початку 2025 року революційна модель R1 від DeepSeek сколихнула світові ринки, компанія опинилася під пильною увагою політиків у Вашингтоні, які вважають її потенційною загрозою для національної безпеки США.
У звіті від квітня 2025 року Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю зазначив, що DeepSeek має значні зв'язки з китайським урядом.
Нагадаємо:
Пов'язана з родиною президента США Дональда Трампа криптокомпанія World Liberty Financial співпрацює з гонконзьким сервісом WorldClaw, який продає доступ до моделей китайських ШІ-компаній, щодо яких Вашингтон запровадив обмеження або висловлював безпекові застереження.