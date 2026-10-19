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Держслужбовцям США заборонили використовувати провідний китайський ШІ

Семен Рубан — 19 жовтня, 17:15
Держслужбовцям США заборонили використовувати провідний китайський ШІ
Держслужбовцям США заборонили користуватися DeepSeek
Getty Images

Американський уряд заборонив цивільним урядовим установам США використовувати продукти чи послуги китайського ШІ-стартапу DeepSeek.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з повідомленням, опублікованим у понеділок Міністерством внутрішньої безпеки на вебсайті Федерального реєстру США, федеральні відомства повинні видалити зі своїх систем усі продукти DeepSeek.

Цей наказ, у якому посилаються на закони США про кібербезпеку, також забороняє китайській компанії брати участь у федеральних державних тендерах.

З того часу, як на початку 2025 року революційна модель R1 від DeepSeek сколихнула світові ринки, компанія опинилася під пильною увагою політиків у Вашингтоні, які вважають її потенційною загрозою для національної безпеки США.

У звіті від квітня 2025 року Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю зазначив, що DeepSeek має значні зв'язки з китайським урядом.

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Нагадаємо:

Пов'язана з родиною президента США Дональда Трампа криптокомпанія World Liberty Financial співпрацює з гонконзьким сервісом WorldClaw, який продає доступ до моделей китайських ШІ-компаній, щодо яких Вашингтон запровадив обмеження або висловлював безпекові застереження.

DeepSeek США штучний інтелект

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Держслужбовцям США заборонили використовувати провідний китайський ШІ
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