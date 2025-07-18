Дума дозволила списувати борги росіян за податками без суду

Депутати Держдуми РФ прийняли закон, який дозволяє списувати податкові борги з фізичних осіб без судового рішення.

Про це пише The Moscow Times.

Законопроект розширює дію позасудового порядку стягнення боргів, що раніше застосовувався лише до організацій та підприємців, на фізичних осіб.

Борги за всіма видами податків, включно з ПДФО, транспортним податком, зборами та страхвнесками, зможуть списуватися без звернення до суду, якщо громадянин не оскаржить суму боргу протягом місяця після вимоги Федеральної податкової служби.

Гендиректор юридичної фірми "Мітра" Юрій Мірзоєв пояснив: "Спочатку гроші спишуть з рахунків у банку, а якщо їх не вистачить, підключать приставів, які будуть стягувати за рахунок майна."

Міністерство фінансів оцінює, що новий механізм принесе додаткові 22,5 млрд рублів надходжень до бюджету і дозволить скоротити витрати на судові процеси.

Опозиційні депутати від "Нових людей" і КПРФ виступили проти нововведення, звинувативши закон у порушенні Конституції.

Зазначається ,що закон набуде чинності з 1 листопада за умови підписання Радою Федерації та Путіним.

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