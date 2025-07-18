Дума разрешила списывать долги россиян по налогам без суда

Депутаты Госдумы РФ приняли закон, который позволяет списывать налоговые долги с физических лиц без судебного решения.

Об этом пишет The Moscow Times.

Законопроект расширяет действие внесудебного порядка взыскания долгов, ранее применявшегося только к организациям и предпринимателям, на физических лиц.

Долги по всем видам налогов, включая НДФЛ, транспортный налог, сборы и страховые взносы, смогут списываться без обращения в суд, если гражданин не обжалует сумму долга в течение месяца после требования Федеральной налоговой службы.

Гендиректор юридической фирмы "Митра" Юрий Мирзоев пояснил: "Сначала деньги спишут со счетов в банке, а если их не хватит, подключат приставов, которые будут взыскивать за счет имущества."

Министерство финансов оценивает, что новый механизм принесет дополнительные 22,5 млрд рублей поступлений в бюджет и позволит сократить расходы на судебные процессы.

Оппозиционные депутаты от "Новых людей" и КПРФ выступили против нововведения, обвинив закон в нарушении Конституции.

Отмечается ,что закон вступит в силу с 1 ноября при условии подписания Советом Федерации и Путиным.

Напомним: