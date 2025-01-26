Депортація усіх нелегальних мігрантів США скоротить ВВП на 8%

Якщо Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США, економіка країни може втратити 8% валового внутрішнього продукту.

Про це йдеться в аналізі, проведеному Bloomberg Economics.

Трамп пообіцяв депортувати всіх іммігрантів, які проживають в країні без дозволу, за оцінками їх кількість може становити 11 мільйонів осіб.

У п'ятницю 24 січня нова адміністрація США почала відправляти депортованих назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.

Якщо у Трампа вийде повністю реалізувати свої пропозиції, це викличе шокові хвилі по всій економіці, вважають стратеги, економісти і професіонали з Уолл-стріт.

Мова йде про зліт інфляції, сільське господарство і будівництво будуть відчувати дефіцит робочої сили. Повернення всього населення країни нелегальних іммігрантів зменшить валовий внутрішній продукт Америки на 8%, як показав аналіз, проведений агентством Bloomberg Economics.

"Якщо ми говоримо про швидку депортацію 10 мільйонів людей, я думаю, справедливо буде сказати, що хоча вплив на економіку не буде таким же масштабним, як в епоху пандемії, він може бути близьким", - сказав головний інвестиційний директор Siebert Марк Малек.

На фоні таких ризиків індекс S&P 500 сягнув нового історичного максимуму. Це повʼязано із тим, що трейдери не вірят в успішну реалізацію Трампом депортації усіх 10-11 мільйонів нелегальних мігрантів.

"Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реальних дій, особливо з проміжними виборами, які відбудуться через 20 місяців. Тому ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткостроковим сплеском, і помилитися", - сказав головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп 22 січня підписав указ про закриття південного кордону США для нелегальних мігрантів.