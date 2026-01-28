Україна наростила імпорт овочів "борщового набору" торік: у яких країн купували найбільше

Україна в 2025 році імпортувала овочі "борщового набору", зокрема моркви, буряку, капусти та цибулі, на $89,54 млн, а разом із картоплею – на $164,36 млн.

Такі дані свідчить статистика, яка оприлюднена Державною митною службою, передає "Інтерфакс-Україна".

Україна у 2025 році наростила імпорт цибулі у 2,4 раза, до 43,18 тис. тонн. На її закупівлю було витрачено $22,66 млн, що в 2,6 раза більше порівняно з $8,61 млн у 2024 році.

У трійці постачальників цибулі в Україну були Китай та Єгипет, на які припало 21,2% і 17,44% імпорту, що в грошовому еквіваленті становило $4,80 млн і $3,95 млн відповідно. Замикали трійку Нідерланди із часткою 16,33% ($3,70 млн).

Капусти у цей період Україна імпортувала на 68,9% більше ніж торік — 45,66 тис. тонн проти 27,03 тис. тонн відповідно. Витрати на її закупівлю зросли на 62,3% і становили $34,31 млн (проти $21,14 млн у 2024). Основними постачальниками стали Польща (27,45% поставок на $9,42 млн), Македонія (22,96% на $7,88 млн) та Нідерланди (14,48% на $4,97 млн).

Імпорт моркви, буряків та селери у 2025 році Україна наростила на 4,9 раза — до 48,01 тис. тонн (проти 9,85 тис. тонн у 2024-му). На ці потреби було витрачено $32,57 млн, що в 5,1 раза більше ніж у 2024 році ($6,37 млн).

Основними постачальниками цих коренеплодів в Україну торік стали Польща, Молдова та Нідерланди, на які припало відповідно 46,31%, 12,9% та 11,54% ввезених обсягів. У грошовому еквіваленті вони заробили на цих поставках $15,08 млн, $4,20 млн та $3,76 млн відповідно.

Нагадаємо:

Україна в січні-грудні 2025 року імпортувала 138,41 тис. тонн картоплі, що у 5,3 раза (+431,3%) більше проти 2024 року, коли в країну було ввезено 26,05 тис. тонн.