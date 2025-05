Coinbase стала першою криптовалютною компанією в індексі S&P 500

Криптобіржа Coinbase увійде до престижного американського фондового індексу S&P 500, замінивши Discover Financial Services, яку поглинає Capital One Financial.

Про це повідомляє пресслужба біржі.

У повідомленні наголошують, що зміни набудуть чинності 19 травня.

Це перший випадок, коли компанія, тісно пов’язана з криптовалютним ринком, потрапляє до одного з головних біржових індексів США. S&P 500 включає найбільші публічні компанії країни й вважається одним із найвпливовіших показників на глобальному фінансовому ринку.

