Coinbase стала першою криптовалютною компанією в індексі S&P 500
Криптобіржа Coinbase увійде до престижного американського фондового індексу S&P 500, замінивши Discover Financial Services, яку поглинає Capital One Financial.
Про це повідомляє пресслужба біржі.
У повідомленні наголошують, що зміни набудуть чинності 19 травня.
Це перший випадок, коли компанія, тісно пов’язана з криптовалютним ринком, потрапляє до одного з головних біржових індексів США. S&P 500 включає найбільші публічні компанії країни й вважається одним із найвпливовіших показників на глобальному фінансовому ринку.
Нагадаємо:
Американські біржові індекси відкрилися впевненим зростанням у понеділок після новини про митне перемир’я між США та Китаєм.
Основні фондові індекси США знизилися в середу після того, як нові дані показали: економіка скоротилася в першому кварталі — вперше за три роки.