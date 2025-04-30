Фондові ринки відреагували на перше зниження економіки США з 2022 року

Основні фондові індекси США знизилися в середу після того, як нові дані показали: економіка скоротилася в першому кварталі — вперше за три роки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У центрі уваги опинився попередній звіт Міністерства торгівлі США щодо ВВП, який зафіксував падіння економіки на 0,3% у першому кварталі.

Станом на 19:00:

Dow Jones знизився на 219,69 пункту (–0,54%) до 40 307,93 ;

знизився на (–0,54%) до ; S&P 500 впав на 47,41 пункту (–0,85%) до 5 513,42 ;

впав на (–0,85%) до ; Nasdaq втратив 212,90 пункту (–1,23%) до 17 248,42.

Падіння охопило більшість секторів індексу S&P 500, а найбільші втрати у енергетичному секторі (–3%). Індекс малих компаній Russell 2000, чутливий до економічної ситуації, знизився на 1,3%.

Акції з "Чудової сімки" також падали: Meta втратила 2,6%, Microsoft — 0,9% напередодні публікації своїх квартальних результатів, на які інвестори покладають великі надії щодо перспектив технологій та інвестицій у ШІ.

Побоювання щодо зменшення інвестицій в штучний інтелект посилилися після того, як Super Micro Computer знизила прогноз на третій квартал через затримки в витратах клієнтів, а компанія Snap (власник Snapchat) заявила, що не надаватиме фінансового прогнозу на другий квартал. Обидві компанії втратили майже 15% у ціні.

Caterpillar також втратила 0,7%, попри позитивні квартальні результати до відкриття ринку.

Фондові індекси намагалися відіграти частину падінь після різкого спаду, спричиненого анонсованими 2 квітня митами (так званий "День визволення"), однак за підсумками місяця все одно залишаються в мінусі.

Індекс S&P 500 може завершити свою найкращу серію зростання з листопада, якщо падіння триватиме до кінця торгів.

Нагадаємо:

У США валовий внутрішній продукт (ВВП) у першому кварталі 2025 року знизився на 0,3%, вперше з 2022 року.