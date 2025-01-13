Ціни на нафту зростають на тлі нових санкцій США проти РФ

Ціни на нафту продовжили зростання на третю сесію в понеділок, 13 січня, при цьому Brent піднялася вище 81 долара за барель до найвищого рівня за понад чотири місяці, оскільки очікується, що ширші санкції США вплинуть на експорт російської сирої нафти до Китаю та Індії.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на $1,47, або на 1,84%, до $81,23 за барель після досягнення внутрішньоденного максимуму в $81,49, найвищого рівня з 27 серпня.

Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 1,55 долара, або 2,02%, до 78,12 долара за барель після досягнення максимуму в 78,39 долара, що є найбільшим показником з 8 жовтня.

Brent і WTI зросли більш як на 6% з 8 січня, і обидва контракти зросли після того, як у п'ятницю Мінфін США запровадив більш широкі санкції щодо російської нафти. Нові санкції накладені на виробників Газпром нафти (SIBN.MM), Сургутнефтегаз, а також 183 судна, які доставляли російську нафту.

Російський експорт нафти серйозно постраждає від нових санкцій, що змусить Китай та Індію, найбільшого та третього за величиною імпортерів нафти у світі відповідно, отримувати більше сирої нафти з Близького Сходу, Африки та Америки, що підвищить ціни та вартість доставки, сказали трейдери та аналітики.

Аналітики RBC Capital Markets заявили, що подвоєння кількості танкерів, на які накладено санкції за перевезення російських барелів, може стати головною логістичною перешкодою для потоків сирої нафти.

Багато танкерів, зазначених в останніх санкціях, використовувалися для доставки нафти до Індії та Китаю, оскільки попередні санкції Заходу та обмеження цін, запроваджене країнами Великої сімки у 2022 році, перемістили торгівлю російської нафти з Європи до Азії. Деякі з кораблів також перевозили нафту з Ірану, який також перебуває під санкціями.

«Останній раунд санкцій OFAC (Управління з контролю за іноземними активами США), спрямованих проти російських нафтових компаній і дуже великої кількості танкерів, матиме наслідки, зокрема, для Індії», — сказав Гаррі Чилінгуіріан, керівник відділу досліджень Onyx Capital Group.

Аналітики JPMorgan заявили, що Росія має певний простір для маневру, незважаючи на нові санкції, але зрештою їй доведеться придбати несанкційні танкери або пропонувати сиру нафту за ціною або нижче 60 доларів за барель, щоб використовувати західне страхування відповідно до ліміту ціни на Заході.