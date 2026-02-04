Ціни на нафту зростають другий день на тлі загострення між США та Іраном

Ціни на нафту зросли 4 лютого на тлі загострення напруженості між Сполученими Штатами та Іраном після серії військових інцидентів у регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали приблизно на 0,2% до 67,48 дол за барель, а американська нафта марки WTI зросла на 0,4% до 63,49 дол за барель.

Напередодні обидві марки зросли майже на 2% протягом вівторка, оскільки інвестори стежили за розвитком подій між США та Іраном.

Видання зазначає, що причиною підйому ціни стало те, що армія США збила іранський безпілотник, а озброєні іранські катери наблизилися до танкера під американським прапором у Ормузькій протоці.

Це посилило побоювання, що конфлікт між Вашингтоном і Тегераном може загостритися та вплинути на постачання нафти через стратегічно важливий водний шлях.

Зростання цін також підтримали дані про різке скорочення запасів нафти в США, приблизно на 11 млн барелів, а також нова угода між США та Індією, яка підсилює сподівання на зростання глобального попиту на енергоносі.

Нагадаємо:

Індія погодилася купувати нафту, оборонну продукцію та літаки у США, а також частково відкрити свій суворо охоронюваний сільськогосподарський сектор в рамках торговельної угоди.