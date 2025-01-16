Ціни на нафту зросли на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту зросли протягом другої сесії в четвер, 16 січня, підтримані занепокоєнням щодо пропозиції на тлі санкцій США проти Росії та більшим, ніж прогнозувалося, скороченням запасів сирої нафти в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів, або 0,3%, до 82,28 доларів за барель після збільшення на 2,6% на попередній сесії до найвищого рівня з 26 липня минулого року.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 28 центів, або 0,4%, до 80,32 долара за барель після зростання в середу на 3,3% до максимуму з 19 липня.

Запаси сирої нафти в США скоротилися минулого тижня до мінімуму з квітня 2022 року через зростання експорту та падіння імпорту, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA).

Зниження в 2 мільйони барелів перевищило падіння в 992 тис. барелів, яке очікували аналітики.

Це скорочення погіршило прогнози глобальних поставок після запроваджених США ширших санкцій проти російських виробників нафти та танкерів. Нові санкції США змусили провідних клієнтів Москви шукати заміну по всьому світу, і тарифи на доставку також зросли.

Адміністрація Байдена в середу запровадила сотні додаткових санкцій, націлених на російську військово-промислову базу та схеми ухилення від сплати податків.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти та її союзники, які колективно скорочували видобуток протягом останніх двох років, ймовірно, будуть обережні щодо збільшення пропозиції, незважаючи на нещодавнє зростання цін, сказав засновник Commodity Context Рорі Джонстон.

Обмеживши прибутки від нафти, Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення бойових дій у Газі та обмін ізраїльських заручників на палестинських ув’язнених.

Крім того, світовий попит на нафту зріс на 1,2 мільйона барелів на добу за перші два тижні 2025 року порівняно з тим же періодом роком раніше, що трохи нижче очікувань, пишуть аналітики JPMorgan у записці.

Аналітики очікують, що найближчими тижнями попит на нафту зросте на 1,4 мільйона барелів на добу в річному обчисленні через активізацію подорожей в Індії, де проходить величезний фестиваль, а також поїздки на святкування місячного Нового року в Китаї на кінець січня.

Деякі інвестори також очікують потенційного зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США до кінця року після даних про послаблення базової інфляції в США, що може підтримати економічну діяльність і споживання енергії.