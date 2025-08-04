Ціни на нафту впали після нового рішення ОПЕК+

Ціни на нафту в понеділок знизилися після рішення ОПЕК+ про значне збільшення видобутку у вересні.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 18 центів, або 0,26%, до 69,49 долара за барель, а WTI впала на 12 центів, або 0,18%, до 67,21 долара за барель. У п’ятницю обидва контракти закрилися зі зниженням приблизно на 2 долари.

ОПЕК+ домовилася про збільшення видобутку на 547 тис барелів на добу у вересні, достроково скасувавши більшість попередніх скорочень. Рішення мотивоване відновленням економіки та низькими запасами.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що фактичне зростання видобутку з боку восьми країн ОПЕК+ складе 1,7 млн барелів на добу, тоді як інші члени знизили видобуток після попереднього перевиробництва.

На тлі нових санкцій США проти Росії щонайменше два судна з російською нафтою, що прямували до Індії, змінили курс. Це може поставити під загрозу постачання 1,7 млн барелів на добу, хоча індійська влада заявила про продовження закупівель у Росії.

Паралельно інвестори побоюються впливу американських мит на глобальне економічне зростання та попит на паливо після слабших за очікування даних щодо зайнятості у США.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зробили паузу в середу після різкого стрибка більш ніж на 3% у попередній сесії, оскільки інвестори очікували на розвиток подій після оголошення жорсткішого терміну, встановленого президентом США Дональдом Трампом для Росії щодо припинення війни в Україні.