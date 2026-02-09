Нафта подешевшала на 1% на тлі ймовірних перемовин Ірану та США

Ціни на нафту в понеділок впали на 1% після того, як побоювання щодо конфлікту на Близькому Сході зменшилися і США та Іран пообіцяли продовжити переговори щодо ядерної програми Тегерана, заспокоївши інвесторів, які побоювалися перебоїв у постачанні.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent в понеділок о 04:44 за Гринвічем подешевшали на 67 центів, або 1%, до 67,38 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate в США коштувала 62,94 долара за барель, подешевшавши на 61 цент, або 1%.

"З огляду на перспективу продовження переговорів, безпосередні побоювання щодо перебоїв у постачанні на Близькому Сході дещо зменшилися", — зазначив аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

Іран і США зобов'язалися продовжити непрямі переговори щодо ядерної програми після того, як обидві сторони охарактеризували п'ятничні переговори в Омані як позитивні, незважаючи на розбіжності.

Це зменшило побоювання, що невдача у досягненні угоди може наблизити Близький Схід до війни, оскільки США розмістили в цьому регіоні додаткові військові сили.

Інвестори також стурбовані можливими перебоями в постачанні з Ірану та інших регіональних виробників, оскільки експорт, що становить близько п'ятої частини світового споживання нафти, проходить через Ормузьку протоку між Оманом та Іраном.

"Волатильність залишається високою через продовження конфліктної риторики. Будь-які негативні заголовки можуть швидко посилити премію за ризик у цінах на нафту цього тижня", — сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova.

