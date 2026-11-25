Єменські хусити заявили про атаки на фінансовий район Ер-Ріяда та найбільший нафтопереробний завод Саудівської Аравії Рас-Танура.

Про це повідомляє Reuters.

Речник угруповання Ях'я Сарі заявив, що удар по нафтопереробному заводу спричинив пожежі, а фінансовий район атакували у три етапи.

Водночас очолювана Саудівською Аравією коаліція раніше 25 листопада повідомила, що протиповітряна оборона перехопила та знищила чотири безпілотники в Рас-Танурі.

За даними саудівської цивільної оборони, 24 листопада внаслідок удару по вежі у фінансовому районі Ер-Ріяда постраждали 11 людей. Це вже друга атака на ту саму будівлю менш ніж за тиждень.

Попередній удар 19 листопада пошкодив вежу, але тоді обійшлося без постраждалих.

НПЗ Рас-Танура розташований на узбережжі Перської затоки та є частиною комплексу, який також слугує великим експортним терміналом саудівської нафти.

Довідка. Єменське угруповання "Ансар Аллах", відоме як хусити, внесене до переліку терористичних організацій і груп на сайті СБУ.

Нагадаємо:

20 листопада ціни на нафту зросли після атак хуситів на Ер-Ріяд. Удари та повідомлення про порушення руху танкерів в Ормузькій протоці посилили побоювання щодо перебоїв із постачанням.