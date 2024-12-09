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Перспективи для інвестицій всередині країни

Ціни на какао зросли до максимуму за останні сім місяців: причина

Олексій Артемчук — 9 грудня, 17:40
Ціни на какао зросли до максимуму за останні сім місяців: причина
Getty Images

Ф'ючерси на какао досягли найвищого рівня з квітня через прогноз неврожаю у Західній Африці та історично нищькі запаси.

Про це пише Bloomberg.

Ф'ючерси повернулися до максимумів, зафіксованих на початку цього року, після суворої погоди у провідних країнах-виробниках Кот-д'Івуарі та Гані.

Найактивніший контракт зріс на 5,4% до 10 380 дол за тонну, найвищого показника з 29 квітня.

Перспективи виробництва у Західній Африці погіршуються, що ставить під загрозу світові постачання у період історично низьких запасів.

"Прогнози на середній урожай погіршилися за останні тижні. Погодні умови у найближчі три місяці визначать, чи ми побачимо подальше погіршення", – сказав Стів Вотеррідж, керівник досліджень у TRS by Expana.

Ключові регіони вирощування у Західній Африці вступили у сезонний сухий період Харматта, який може висушити ґрунт та завдати шкоди посівам.

За словами синоптика Maxar Technologies, низька вологість ґрунту та мінімальна кількість опадів не сприятимуть зростанню врожаю у середині року.

Читайте також: Шоколадки стають дорожчими і меншими. Чому у світі не вистачає какао?

Нагадаємо:

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку досягли нового, історичного рекорду, оскільки темпи переробки на шоколадних фабриках зберігаються, попри глобальний дефіцит пропозиції та великі ціни.

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