Російська марка одягу, яка хотіла замінити росіянам західні бренди, на межі закриття
Російський виробник одягу Yollo, який збирався замінити частину західних брендів, що пішли з країни, може припинити роботу.
Про це пише російський "Комерсант" з посиланням на джерела.
За їхніми словами, компанія готується закрити магазини та домовляється з орендодавцями про умови, на яких вона залишить займані площі в торгових центрах.
При цьому в кінці вересня кілька торгових точок Yollo вже закрилися.
Yollo відкрило магазин в московському "Афімоллі" навесні 2023 року, розмістившись на частині площ, які раніше займав шведський рітейлер H&M, що пішов з російського ринку.
Після закриття точки в "Афімоллі" у бренду залишиться ще вісім роздрібних магазинів у Москві, Воронежі, Краснодарі та Єкатеринбурзі.
На тлі згортання компанією роздрібного бізнесу перестав відкриватися і онлайн-магазин бренду. Спочатку в Yollo заявили, що сайт недоступний з технічних причин, а потім оголосили, що він припинив роботу.
