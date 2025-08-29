В Євросоюзі рекордно впали ціни на картоплю: шукають альтернативу для надлишків

На Європейській енергетичній біржі в Лейпцигу (Німеччина) ф'ючерси на картоплю для переробки з постачанням у квітні 2026 року поточного тижня досягли 7,50 євро за тонну. Це найнижчі з 2021 року ціни.

Про це пише AgroPortal з посиланням на Agrarheute.

Для порівняння — в середині березня (час саджання картоплі) ціна коливалася у межах 22-23 євро/т.

Водночас попит переробників на незаконтрактовану картоплю на ринку Північно-Західної Європи нині наближається до нуля.

Причиною падіння цін фахівці називають слабкий попит на тлі величезної пропозиції.

Крім того, площа під картоплею в Німеччині, а також у багатьох західно- та середньоєвропейських країнах, значно зросла.

Зокрема, в Німеччині картопля вирощується на 301 тис. га (+19 тис. га, або 6,7% порівняно з минулим роком). А цьогорічна площа посівів картоплі в Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах становить загалом понад 650 тис. га, що на 8,3% більше, ніж у 2024 році.

У Нідерландській асоціації виробників картоплі закликають скоротити у 2026 році площі під картоплею в Північно-Західній Європі на 15% порівняно з попереднім роком, щоб краще узгодити попит і пропозицію в наступному маркетинговому сезоні.

Альтернативою для надлишків картоплі може стати її використання для корму тварин та виробництва біогазу.

