У Росії зростуть ціни на імпортний одяг: асортимент скоротиться

Імпортний одяг у Росії може подорожчати на 6% через підвищення ввізного мита на рівні Євразійського економічного союзу.

Про це пише The Moscow Times.

Російська влада запропонувала підвищити мита для 80 видів продукції легкої промисловості, щоб підтримати російських виробників.

Це рішення може торкнутися курток, пальт, штанів, бриджів, светрів, пуловерів, професійного одягу, головних уборів та лижних костюмів.

У BMJ-Logistics оцінюють сукупний оборот 80 позицій, які зіткнуться з підвищенням митних ставок, у $8,6 млрд за підсумками січня-червня 2025 року.

Також не виключено, що в разі введення нових мит асортимент імпортної продукції в Росії скоротиться.

До весни 2026 року може сформуватися брак окремих позицій одягу середнього та преміального сегментів, поки постачальники переоцінюватимуть асортимент.

Водночас збільшення цін на імпортні товари може призвести до зростання вартості і російської продукції, яка почне дорожчати за закордонною. Стримати зростання цін на одяг може лише обмежений попит.

Нагадаємо:

Російський виробник одягу Yollo, який збирався замінити частину західних брендів, що пішли з країни, може припинити роботу.