В России в Свердловской области начнут переводить предприятия на неполную рабочую неделю из-за сложной экономической ситуации.

Об этом пишет The Moscow Times.

Ряд предприятий в Свердловской области переведут сотрудников на неполный рабочий день, а также сократят штат из-за сложного финансового положения, сообщил директор регионального департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов на заседании местного правительства.

По его словам, "изменения в экономике" заставляют компании "перераспределять трудовые ресурсы".

Напомним:

Российские власти решили отобрать у гражданина Латвии долю в компании "Рижский хлеб", базирующейся в Ивановской области, под предлогом экстремистской деятельности владельца, который поддерживает ВСУ.