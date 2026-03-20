Військові отримали знижки на мільярд гривень через програму "Плюси"

Завдяки програмі Плюси у застосунку "Армія+" українські військові зекономили мільярд гривень.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Це результат щоденного використання знижок на базові витрати — від пального до доставки та покупок", – говориться у повідомленні.

Найбільше економію військовим забезпечили АЗК — майже 80% від загальної суми. Програма дає змогу отримувати знижки на пальне, а також користуватися пропозиціями у кафе та магазинах на АЗК.

Серед інших популярних категорій — купівля, розвиток і відпочинок. Найчастіше військові генерували код пропозиції ОККО (490 тисяч разів), WOG (480 тисяч), UKRNAFTA (390 тисяч), "Нова пошта" (350 тисяч) та Rozetka (200 тисяч).

Наразі у програмі "Плюси" доступні 22 партнери у 8 категоріях, зазначає міністерство. Надалі планується розширення можливостей у категорії доставки та розвиток напряму "Здоров'я".

Міноборони визначило розміри грошової компенсації для військовослужбовців за оренду житла за місцем проходження служби.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон, який посилює соціальні, трудові та пенсійні права військовослужбовців та членів їхніх сімей.