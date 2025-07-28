Росія штовхає Білорусь до економічного передсмертного стану – розвідка

Наразі білоруська економіка перебуває у стагнацію через інтеграцію з Російською Федерацію.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки Україниє

"У першому півріччі 2025 року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1%, що на 2,9 п. п. нижче, ніж роком раніше. Інфляція сягнула 7,3%.

Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в Росії - ключовому торговельному партнері, на який припадає 60% товарообігу.

Поставки споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у РФ знизилися більш ніж на 70%", - розповіли у СЗР.

Зазначається, що зовнішньоторговельний дефіцит у січні-квітні зріс до $856 мільйонів: експорт зменшився на 0,3%, імпорт зріс на 4,7%.

"Промвиробництво додало лише 0,3%, підтримане внутрішнім попитом. Стагнація російської економіки (мінус 4% у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості Мінська.

Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності", - заявили у розвідці.

За даними установи, санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування.

Нагадаємо:

Білорусь обговорює можливість залучення додаткового фінансування від Росії.