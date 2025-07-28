Россия толкает Беларусь к экономическому предсмертному состоянию - разведка

Сейчас белорусская экономика находится в стагнации из-за интеграции с Российской Федерацией.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

"В первом полугодии 2025 года ВВП Беларуси вырос лишь на 2,1%, что на 2,9 п. п. ниже, чем годом ранее. Инфляция достигла 7,3%.

Спад объясняется шоковой ситуацией в сельском хозяйстве (минус 8,1 % в годовом измерении) и сокращением спроса на белорусские товары в России - ключевом торговом партнере, на который приходится 60% товарооборота.

Поставки потребительских товаров, оборудования и пиломатериалов в РФ снизились более чем на 70%", - рассказали в СВР.

Отмечается, что внешнеторговый дефицит в январе-апреле вырос до $856 миллионов: экспорт уменьшился на 0,3%, импорт вырос на 4,7%.

"Промпроизводство прибавило лишь 0,3%, поддержанное внутренним спросом. Стагнация российской экономики (минус 4% в годовом измерении в I квартале) ограничивает финансовые возможности Минска.

Ухудшение платежного баланса подпитывает риски быстрой девальвации белорусского рубля, что ударит по покупательной способности и социальной стабильности", - заявили в разведке.

По данным учреждения, санкции Запада ограничивают каналы диверсификации, усиливая структурную привязку к российским рынкам, логистике и финансированию.

Напомним:

Беларусь обсуждает возможность привлечения дополнительного финансирования от России.