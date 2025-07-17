Польша закроет приюты для большинства украинских беженцев: для кого исключение
Польша постепенно прекратит деятельность приютов для беженцев из Украины.
Об этом сообщает Польское радио.
Соответствующий законопроект одобрило польское правительство.
Согласно ему, с 1 ноября так называемые центры коллективного размещения беженцев из Украины в Польше будут принимать только представителей защищенных групп: пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.
Сейчас каждый имеет право на бесплатное проживание в таком центре в течение первых трех месяцев после прибытия в Польшу.
"После этих 120 дней, которые отсчитываются с первого дня въезда гражданина Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия", - рассказала пресс-секретарь мазовецкого воеводы Иоанна Баханек.
Сейчас более половины жителей центров коллективного размещения в Польше живут там дольше бесплатного периода и доплачивают за проживание и питание.
Баханек отметила, что в центрах коллективного размещения в Мазовецком воеводстве сейчас проживает 3000 человек. Доступных мест еще более 1000.
Представитель польского правительства Адам Шлапка объяснил, что формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с потребностями.
"Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", - сказал он.
Для 6000 беженцев из вне защищенных групп планируется программа "Вместе к независимости" за средства ЕС. Она предусматривает субсидии на аренду квартир для украинцев и покрытие расходов на курсы польского языка.
Напомним:
В Нидерландах муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в убежище из-за нехватки мест для размещения.
Нидерландах муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в убежище из-за нехватки мест для размещения.