Польша закроет приюты для большинства украинских беженцев: для кого исключение

Польша постепенно прекратит деятельность приютов для беженцев из Украины.

Об этом сообщает Польское радио.

Соответствующий законопроект одобрило польское правительство.

Согласно ему, с 1 ноября так называемые центры коллективного размещения беженцев из Украины в Польше будут принимать только представителей защищенных групп: пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Сейчас каждый имеет право на бесплатное проживание в таком центре в течение первых трех месяцев после прибытия в Польшу.

"После этих 120 дней, которые отсчитываются с первого дня въезда гражданина Украины в Польшу, начинается период финансового соучастия", - рассказала пресс-секретарь мазовецкого воеводы Иоанна Баханек.

Сейчас более половины жителей центров коллективного размещения в Польше живут там дольше бесплатного периода и доплачивают за проживание и питание.

Баханек отметила, что в центрах коллективного размещения в Мазовецком воеводстве сейчас проживает 3000 человек. Доступных мест еще более 1000.

Представитель польского правительства Адам Шлапка объяснил, что формы помощи украинским беженцам меняются в соответствии с потребностями.

"Министерство внутренних дел и администрации считает, что сейчас тот момент, когда этот вид поддержки может быть прекращен", - сказал он.

Для 6000 беженцев из вне защищенных групп планируется программа "Вместе к независимости" за средства ЕС. Она предусматривает субсидии на аренду квартир для украинцев и покрытие расходов на курсы польского языка.

Напомним:

В Нидерландах муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в убежище из-за нехватки мест для размещения.

Нидерландах муниципалитеты вынуждены отказывать украинским беженцам в убежище из-за нехватки мест для размещения.