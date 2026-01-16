Китай припинив купувати електроенергію у Росії

Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з Росії з 1 січня 2026 року і не закуповує навіть передбачений контрактом мінімальний обсяг — близько 12 МВт.

Про це пише російське видання "Комерсант" з посиланням на власні джерела.

Відмова від поставок стала результатом високих російських експортних цін, які з січня 2026 року вперше перевищили внутрішні китайські. Це зробило подальшу закупівлю не вигідною для Пекіна.

"Інтер РАО" (оператор експорту-імпорту) експортувало до Китаю надлишки електроенергії з Далекого Сходу.

Контракт на постачання був укладений з китайською Державною електромережевою корпорацією в 2012 році. Він діє до 2037 року.

Передбачалося, що за весь період до Китаю буде поставлено близько 100 млрд кВт/год, або близько 4 млрд кВт/год на рік.

Формула ціни на електроенергію, встановлена контрактом, невідома.

Джерела видання кажуть, що експорт електроенергії до КНР в 2026 році навряд чи відновиться. Водночас Міненерго РФ припускає відновлення експорту при отриманні нового запиту від Китаю.

Нагадаємо:

Торгівля Китаю з Росією у 2025 році скоротилася з рекордного рівня 2024 року і впала вперше за п'ять років.