Ціни на нафту відреагували на домовленості США та Іран про переговори

Ціни на нафту 5 лютого впали приблизно на 2% після того, як США та Іран домовилися провести переговори в Омані в п'ятницю, що послабило побоювання щодо можливого військового конфлікту між ними, який може порушити постачання з ключового регіону-виробника на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,44 долара (2,07%) до 68,02 долара за барель. Ціни на нафту марки West Texas Intermediate в США подешевшали на 1,34 цента (2,06%) до 63,80 долара.

У середу ціни на нафту підскочили приблизно на 3% після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про те, що заплановані на п'ятницю переговори між США та Іраном можуть зірватися.

Однак пізніше того ж дня представники обох сторін заявили, що переговори відбудуться у п'ятницю, хоча теми для обговорення ще не визначені.

Попри майбутні переговори існують побоювання, що президент США Дональд Трамп все ж здійснить свої погрози завдати удару по Ірану, четвертому за величиною виробнику нафти серед країн ОПЕК, що може призвести до масштабнішої конфронтації в цьому регіоні.

Окрім можливого порушення постачання з Ірану в разі конфлікту, існують побоювання, що це може вплинути на експорт інших виробників з Перської затоки.

Близько п'ятої частини світового обсягу споживання нафти проходить через Ормузьку протоку, що лежить між Оманом та Іраном.

Інші члени ОПЕК, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак, експортують більшу частину своєї нафти через протоку, як і сам Іран.

Тим часом дані Адміністрації енергетичної інформації США, опубліковані в середу, показали, що минулого тижня запаси нафти в США, яка є найбільшим виробником та споживачем нафти у світі, скоротилися після того, як зимовий шторм охопив великі території країни.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли 4 лютого на тлі загострення напруженості між Сполученими Штатами та Іраном після серії військових інцидентів у регіоні Близького Сходу.