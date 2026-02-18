Біженці з України швидше за інших знаходять роботу у Німеччині

Половина українців, які прибули до Німеччини в перші пів року повномасштабної війни Росії проти України, працевлаштована через три з половиною роки перебування у ФРН.

Про це повідомляє DW з посиланням на спільний аналіз Інституту досліджень ринку праці Федерального агентства з працевлаштування та Федерального відомства у справах міграції й біженців.

За даними дослідження, темп працевлаштування біженців з України у Німеччині вищий, ніж у мігрантів попередніх хвиль - українці досягнули рівня зайнятості у 50% приблизно на два з половиною роки раніше (наприклад, у біженців з інших країн, які приїхали до Німеччини у 2015 році, на досягнення такого рівня зайнятості пішло шість років).

Дослідники пов'язують це з високим рівнем освіти українців, відсутністю обов'язкової процедури надання притулку та можливістю одразу ставати до роботи.

Водночас як випливає з аналізу, рівень зайнятості українців значно нижчий за середній по країні, який у червні 2025 року становив близько 68%. Експерти пояснюють це психологічними травмами, пов'язаними з війною та міграцією.

Багато біженців - жінки, які самостійно доглядають дітей через обмеження на виїзд з України чоловіків призовного віку. У вересні 2025 року лише 21% українок з дітьми до трьох років без партнера мали роботу.

Через часткову зайнятість багатьох українців частка тих, хто отримує державні виплати (Bürgergeld), залишається високою. У першому півріччі 2025 року 41% працевлаштованих українців проживали в домогосподарствах, які отримували додаткові виплати, і цей показник особливо високий у сім'ях з дітьми.

Аналіз заснований на опитуванні та даних соціального страхування 1943 жінок і 803 чоловіків віком 18-64 років, які прибули до Німеччини з 24 лютого по 31 серпня 2022 року. Дані про зайнятість враховані до 30 вересня 2025 року.

