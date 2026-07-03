Кількість кораблів, що проходять Ормуз зросла у чотири рази

Кількість рейсів через Ормузьку протоку за останній тиждень зросла більш ніж у чотири рази на тлі зростання впевненості у дотриманні 60-денного перемир'я між США та Іраном.

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з ковзним семиденним середнім показником, наданим морською інформаційною платформою Signal, кількість відстежуваних рейсів суден, що щодня входять до Перської затоки та виходять з неї, зросла з одного-двох (що було характерно для більшої частини періоду конфлікту) до восьми 1 липня.

Велика контейнерна судноплавна компанія Hapag-Lloyd повідомила FT у четвер, що чотири судна, які раніше застрягли в Перській затоці, наразі її покинули, тоді як її конкурент Maersk заявив, що два його судна залишили протоку минулого тижня.

Зростання інтенсивності руху свідчить про впевненість судновласників у тому, що вони зможуть безпечно пройти через спірну акваторію, не зазнавши атак.

Ці показники все ще значно нижчі за кількість транзитів до війни, але свідчать про бажання операторів скористатися відносним спокоєм, щоб вивести судна, які застрягли в Перській затоці, або ж отримати вигоду від високих фрахтових ставок.

Іран атакував два судна з моменту підписання меморандуму про взаєморозуміння зі США минулого тижня. Однак, за даними Lloyd's List Intelligence, кількість транзитів у Перську затоку та з неї, включаючи "темні рейси", за тиждень до 28 червня сягнула 258, порівняно з 41 у перший тиждень кризи в березні.

До початку конфлікту через протоку проходила приблизно п'ята частина світових обсягів нафти та газу, а щодня транзитом проходило близько 135 суден.

Нагадаємо:

У п'ятницю 3 липня ціна нафти закріпилась на рівні 72 доларів за барель.