Нафта торгується на рівні 72 доларів за барель

У п'ятницю 3 липня ціна нафти закріпилась на рівні 72 доларів за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у п'ятницю 3 липня ціна барелю нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 72,1 доларів за барель.

Загалом від минулого робочого дня – ціни зросли на 0,3 долара.

У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.

"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.

Нагадаємо:

Дефіцит бензину в Росії починає поширюватися на Центральну Азію: Киргизстан просить Азербайджан та інші країни забезпечити стабільні поставки нафтопродуктів, в Узбекистані подорожчав бензин.