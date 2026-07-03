Нафта торгується на рівні 72 доларів за барель
У п'ятницю 3 липня ціна нафти закріпилась на рівні 72 доларів за барель.
Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.
Так, у п'ятницю 3 липня ціна барелю нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 72,1 доларів за барель.
Загалом від минулого робочого дня – ціни зросли на 0,3 долара.
У ніч на 15 червня президент США Дональд Трамп заявив про укладення мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.
"Цим я надаю повне дозвіл на безперешкодне відкриття Ормузької протоки та, одночасно, санкціоную негайне зняття морської блокади з боку Сполучених Штатів. Судна всього світу, запускайте двигуни. Нехай нафта тече!", – заявив президент США.
Нагадаємо:
Дефіцит бензину в Росії починає поширюватися на Центральну Азію: Киргизстан просить Азербайджан та інші країни забезпечити стабільні поставки нафтопродуктів, в Узбекистані подорожчав бензин.