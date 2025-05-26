Російська нафта витісняє конкурентів: Індія збільшує закупівлі

У квітні частка російської нафти в імпорті Індії зросла до 38% — проти 32% у березні.

Про це пише enkorr з посиланням на дані про танкерні перевезення.

Загальний обсяг імпорту нафти Індією також зріс — на 1,9%, до 5,4 млн барелів на добу. Натомість поставки з країн Близького Сходу скоротилися: із 46% у березні до 37% у квітні.

Індія залишається одним із головних споживачів російської нафти після запровадження санкцій ЄС.

Нагадаємо:

Імпорт нафти з Росії до Індії у травні наближається до найвищого рівня за останні 10 місяців.