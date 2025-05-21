Індія збільшує імпорт нафти з Росії до 10-місячного піку

Імпорт нафти з Росії до Індії у травні наближається до найвищого рівня за останні 10 місяців.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Kpler.

Станом на 21 травня щоденні поставки становили 1,98 млн барелів, переважно сорту Urals. Це відновлення відбувається після падіння імпорту до 14-місячного мінімуму в лютому, спричиненого санкціями США.

Відтоді індійські нафтопереробні компанії відновили ланцюги постачання, залучивши танкери, що не підпадають під санкції, а також посередників і трейдерів. У квітні вперше з жовтня Індія знову закупила сорт Sokol із Далекого Сходу Росії.

Згідно з даними Kpler, середньодобовий обсяг постачання нафти з східних портів, включно з сортом ESPO, у травні становить 225 тис барелів, що може перевищити квітневий рівень на 60%. На червень заплановано щонайменше 10 поставок ESPO до Індії — близько рекордного показника.

Видання зазначає, що Індія залишалася одним з найбільших покупців російської нафти після початку великої війни в Україні в 2022 році, використовуючи знижені ціни для покращення рентабельності переробки.

Нагадаємо:

Деякі нафтопереробні компанії Індії планують збільшити обсяги закупівлі російської нафти на спотовому ринку цього року.

Постачання російської нафти до Індії наблизилося до найвищого рівня за два роки у квітні 2025 року.