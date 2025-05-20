Chanel втратила третину прибутку: перше падіння за 4 роки

У 2024 році операційний прибуток Chanel впав майже на третину – до 4,5 млрд дол. Падіння стало першим із 2020 року, коли пандемія паралізувала індустрію розкоші.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що загальні продажі бренду знизилися на 4,3% – до 18,7 млрд дол, найбільше в Азії, де показник скоротився на 7,1% і становив 9,2 млрд дол.

Це відбулося на тлі різкого зростання цін: із 2019 року ціна на класичну сумку Chanel з клапаном зросла більш ніж удвічі – до понад 10 000 євро. За даними аналітиків HSBC, це значно вище за середнє зростання цін у сегменті люксу, яке становило 50%.

Втім, у Chanel наполягають, що ціни не злякали покупців. Попри падіння прибутків, бренд продовжує масштабні інвестиції – капітальні витрати минулого року зросли на 43% і досягли 1,75 млрд дол.

"Ми фінансово стійкі, і у нас є довгострокова перспектива і довгостроковий підхід до всього, що ми робимо", – додав Блондо.

Для порівняння: продажі LVMH у 2023 році знизилися на 2%, а Kering – на 14%. Водночас Hermès та Brunello Cucinelli змогли показати зростання на двозначні відсотки.

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Нагадаємо:

Французький бренд Chanel, який вирішив залишитися в Росії після початку повномасштабної війни в Україні, у підсумку змушена згортати діяльність і розривати договори оренди бутиків.