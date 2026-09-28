Новини 28 вересня: атаки РФ, уряд заморозив ціну на газ

Про що сьогодні говорили

Про удари РФ. Росіяни поцілили в офіс аналітичної платформи "Опендатабот" у місті Дніпро, обійшлося без жертв.

Унаслідок удару по медичному центру "Добробут" на вулиці Антоновича постраждали семеро людей, шестеро з них — працівники медзакладу.

Про ціни на газ. Уряд продовжив дію ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.

Про дефіцит бюджету. Кабінет міністрів відкладає фінансування некритичних будівництв, реконструкцій, капітальних ремонтів і благоустрою через складну ситуацію з державними фінансами та затримку частини міжнародної допомоги.

Про агрокризу. Наявного фінансування має вистачити українським аграріям приблизно до Нового року, але вже навесні галузь може зіткнутися з іще гострішою нестачею коштів, якщо експорт через Чорне море не відновиться.

Ексклюзиви ЕП

Слон у кімнаті та дірки в бюджеті. Чому уряд зупинив фінансування некритичних видатків і що буде далі

Україні постійно потрібні гроші на війну, адже її вартість зростає щороку. Мабуть, тому розмови про пошук урядом додаткових мільярдів доларів стали майже буденністю і нікого не дивують. Проте із серпня найвищі посадові особи держави заговорили про критичну ситуацію з фінансуванням.

Аграрії без грошей. Як падіння експорту загрожує майбутньому врожаю

Минуло півтора місяця відтоді, як після російських ударів зупинився експорт аграрної продукції через порти Великої Одеси. Влада обіцяла перекинути товарні потоки на Дунай і залізницю, але це вдалося лише частково. За перші 20 днів вересня поставки сягнули 44% потенційного обсягу проти 30% у серпні.