Виробництво автомобілів у Британії впало до рівня 1953 року

У першій половині 2025 року британське автомобільне виробництво досягло найнижчого рівня за 72 роки, не враховуючи пандемію.

Про це пише The Guardian.

У першій половині року у Великій Британії було випущено 417 200 автомобілів — на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила лобістська група SMMT. Це — найгірший результат з 1953 року, окрім 2020-го, коли заводи зупинилися через пандемію.

Основним ударом по галузі стали 25-відсоткові мита на імпорт автівок до США, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа. Через це Bentley, Rolls-Royce і Jaguar Land Rover тимчасово припинили постачання з квітня.

Хоча у червні виробництво зросло на 7% у порівнянні з тим самим місяцем торік, аналітики попереджають: без подальших переговорів із США галузь не зможе зростати. Поточна угода дозволяє експортувати лише 100 000 автомобілів на рік за зниженим митом у 10%.

Окремим викликом стали запроваджені дотації на електромобілі до 3 750 фунтів. Умови програми досі нечіткі, що дестабілізувало плани багатьох виробників.