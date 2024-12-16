Британія погодилася продати Королівську пошту чеському мільярдеру

Уряд Великої Британії схвалив продаж International Distribution Services (IDS) – материнської компанії однієї з найстаріших у світі поштових компаній Royal Mail – чеському мільярдеру Деніелю Кретінському.

Про це пише BBC.

Вартість угоди 3,6 млрд фунтів стерлінгів (4,5 мільярдів доларів). Очікується, що поглинання буде завершено на початку наступного року.

Royal Mail працює з 1516 року. У 2023 році була відокремлена від Поштового відомства і приватизована. В останні кілька років переживає фінансові труднощі. У грудні компанію оштрафували на 10,5 млн фунтів за невиконання планів з доставлення поштових відправлень.

Компанія Кретінського EP Group стала найбільшим акціонером IDS два роки тому й у травні поточного року мільярдер оголосив про намір стати повноправним власником компанії. Перед продажем британська влада перевіряла Кретінського на зв'язки з Росією через те, що його структури займалися транспортуванням російського газу до Центральної Європи.