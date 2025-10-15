Британія вводить санкції проти “Лукойл” та “Роснефть”

У середу Велика Британія ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, "Лукойл" і "Роснефть", а також проти 51 танкерів тіньового флоту в рамках нової спроби посилити енергетичні санкції та обмежити доходи Кремля.

Про це повідомляє Reuters.

Нові санкції спрямовані проти 51 судна, включаючи 44 судна так званого тіньового флоту і сім суден для перевезення СПГ, а також проти фізичних і юридичних осіб з різних секторів, включаючи енергетику і оборону.

Санкції також включають сім танкерів для перевезення скрапленого природного газу і китайський термінал СПГ в Бейхаї, який імпортує вантажі з об'єкта "Арктика СПГ-2", що підпадає під санкції.

Пакет санкцій також включає Nayara, російський нафтопереробний завод, розташований в Мумбаї, Індія.

Нафтопереробний завод, найбільшим акціонером якого є "Роснефть" і який вже був підданий санкціям Європейського Союзу

"Лукойл" і "Роснефть" були включені до списку британських санкцій проти Росії за те, що вони підтримують російський уряд. На них накладено заморожування активів, дискваліфікацію керівників, транспортні обмеження та заборону на використання британських трастових послуг.

За словами уряду Британії, ці дві компанії вважаються стратегічно важливими для Кремля, а їхня діяльність має економічне значення для Росії, оскільки сприяє наповненню державного бюджету, що допомагає підтримувати війну в Україні.

"Водночас ми посилюємо тиск на компанії в третіх країнах, зокрема в Індії та Китаї, які продовжують сприяти виведенню російської нафти на світові ринки", – йдетьс у повідомленні.

"Роснефть" є провідним виробником нафти в Росії, на який припадає близько 40% загального видобутку країни, а "Лукойл" є другим за величиною, з найбільшою часткою іноземних активів серед вітчизняних компаній.

Заходи, вжиті Великобританією, зменшать доступність суден та страхування суден для Росії.

