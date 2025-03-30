Bloomberg: Київ вважає, що США відкриті до змін проєкту угоди про надра

Українська правда
За даними Bloomberg, під час відеодзвінка українських посадовців із представниками США у п'ятницю останні не висловили заперечень щодо занепокоєнь Києва з приводу проєкту угоди про корисні копалини, що може свідічити про відкритість Вашингтона до обговорення змін до проєкту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: За інформацією джерела Bloomberg, Україна проситиме США внести зміни до нової економічної угоди, запропонованої адміністрацією Трампа, зокрема пообіцяти збільшити американські інвестиції.
Як пише агентство, українські посадовці у п'ятницю провели відеодзвінок з американськими колегами, зокрема юристами, аби отримати роз'яснення щодо останнього проєкту угоди.
За словами співрозмовника Bloomberg, американці не висловили заперечень щодо занепокоєнь, висловлених Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту угоди з цілями України щодо членства в ЄС.
"Це свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим до обговорення змін, вважає співрозмовник" Bloomberg, ідеться в матеріалі.
Що передувало: Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
У варіанті тексту великої угоди зазначається, що Україна зобов’язується компенсувати США вартість усієї допомоги – бюджетної, військової та гуманітарної, наданої після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Президент Володимир Зеленський у пʼятницю наполіг, що Україна в межах підписання угоди про надра зі США не готова визнати надану в останні роки американську допомогу боргом.
Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.