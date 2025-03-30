Bloomberg: Київ вважає, що США відкриті до змін проєкту угоди про надра

Українська правда

За даними Bloomberg, під час відеодзвінка українських посадовців із представниками США у п'ятницю останні не висловили заперечень щодо занепокоєнь Києва з приводу проєкту угоди про корисні копалини, що може свідічити про відкритість Вашингтона до обговорення змін до проєкту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: За інформацією джерела Bloomberg, Україна проситиме США внести зміни до нової економічної угоди, запропонованої адміністрацією Трампа, зокрема пообіцяти збільшити американські інвестиції.

Як пише агентство, українські посадовці у п'ятницю провели відеодзвінок з американськими колегами, зокрема юристами, аби отримати роз'яснення щодо останнього проєкту угоди.

За словами співрозмовника Bloomberg, американці не висловили заперечень щодо занепокоєнь, висловлених Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту угоди з цілями України щодо членства в ЄС.

"Це свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим до обговорення змін, вважає співрозмовник" Bloomberg, ідеться в матеріалі.