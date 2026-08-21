Блокада іранської нафти США відбилася на її пропозиції в Азії: Китай шукає альтернативи

Пропозиції іранської сирої нафти китайським покупцям знизилися, а ціни зросли цього тижня, оскільки блокада США скоротила поставки до Тегерана.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

13 липня США відновили блокаду іранських портів через зрив мирної угоди між ними, щоб не дати Ірану експортувати нафту – основне джерело валюти для уряду країни.

Тепер пропозиція вантажів іранської нафти до Китаю з поставкою у вересні та жовтні зменшилася порівняно з вантажами у липні та серпні. Це сталося через те, що Іран продав нафту, яка вже була завантажена в танкери.

Експорт нафти з Ірану скоротився з середини липня, і з того часу не було видно жодних перетинів Ормузької протоки танкерами, що перевозять іранську нафту. Водночас судна можуть вимикати свої транспондери місцезнаходження.

Це скорочення загрожує поставкам для китайьских приватних нафтопереробних заводів, відомих як "чайники". На них припадає близько 20% нафтопереробних потужностей Китаю, а також вони є основними покупцями підсанкційної нафти з Ірану.

Окремі вантажі іранської сирої нафти, які зазвичай продаються зі знижками, тепер пропонуються з преміями відносно Brent. Одне джерело назвало агентству премію у 2 дол. на барель.

Це – різка зміна, оскільки вантажі Iranian Light пропонувалися на початку тижня зі знижкою близько 3 дол. за барель, як і місяцем раніше.

Наразі запаси іранської нафти, що зберігаються в наводних сховищах за межами зони блокади США, впали приблизно до 80 млн барелів з приблизно 105 млн барелів до відновлення блокади.

Водночас два джерела Reuters оцінили, що в азійських водах залишилося лише близько 30 млн барелів іранської сирої нафти, що становить половину від звичайного рівня.

Нафтова аналітикиня Kpler Муюй Сюй оцінила, що на суднах у малайзійських водах на схід від Сінгапуру перебувають 40 млн барелів іранської нафти, хоча більшість цього обсягу вже продали та невдовзі мають доставити покупцям.

Через невизначеність щодо іранських поставок один чайник купив цього тижня бразильську сиру нафту Lapa, тоді як інші розглядали іракську сиру нафту Basrah.

Загалом експорт іранської нафти до Китаю впали до 785 тис. барелів на день у червні, що є найнижчим показником з лютого 2023 року. У липн показники зросли до 823 тис. барелів на добу, але в серпні знову впали до 534 тис. барелів на добу.

У 2025 році експорт іранської нафти до Китаю в середньому становив 1,4 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що американські військові вже кілька тижнів організовують прохід танкерів через південний канал Ормузької протоки: щоночі ним в обох напрямках проходять 15-20 суден, стверджують американські посадовці.