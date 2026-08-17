Іран пригрозив військовою атакою в Ормузі через провал переговорів зі США

Іран вирішив перейти від оборонної до "повністю наступальної" політики та погрожує військовою атакою для прориву американської морської блокади, якщо переговори зі США проваляться.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

За словами співрозмовника агентства, іранські структури мають бути готові до ескалації в Ормузькій протоці та ширшому регіоні. Якщо дипломатичні зусилля не дадуть результату, Тегеран готовий завдати "своєчасного і точного" військового удару для прориву морської блокади США.

17 серпня спливав термін, до якого США та Іран мали домовитися про ширшу угоду відповідно до меморандуму, підписаного 17 червня. Документ передбачав 60 днів на переговори, зокрема щодо ядерної програми Тегерана та американських санкцій.

Домовленість швидко почала руйнуватися через суперечку щодо контролю над Ормузькою протокою. Іран заявляє, що меморандум надає йому право управляти протокою, тоді як Вашингтон це заперечує. Тегеран згодом почав атакувати судна, які, за його твердженням, рухалися неузгодженими маршрутами.

Іранський чиновник також заявив, що США отримають ще "кілька тижнів" для виконання положень домовленості, після чого Тегеран може вдатися до ескалації. Посередники мають передати цей дедлайн Вашингтону та країнам регіону.

Президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що Ірану варто "підняти білий прапор капітуляції". На тлі війни та перебоїв із судноплавством Brent із кінця лютого дорожчала до $126 за барель, а 17 серпня торгувалася близько $89.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як "ми завершимо розгром Ірану".