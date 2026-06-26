Binance припиняє обслуговування клієнтів в ЄС

Binance повідомила своїм клієнтам у ЄС, що з наступного тижня припинить надавати їм послуги, оскільки не отримає ліцензію на діяльність у цьому регіоні, що стало значною невдачею для найбільшої у світі криптобіржі.

Про це повідомляє Financial Times.

З 1 липня всі криптокомпанії, що працюють в ЄС, повинні мати ліцензію відповідно до Регламенту ЄС про ринки криптоактивів (MiCA), інакше їм загрожують санкції.

Минулого тижня, менш ніж за два тижні до набрання чинності цього терміну, заявка Binance на отримання загальноєвропейської ліцензії в Греції була відхилена, і тепер біржа планує подати заявку через Францію, де, за словами осіб, обізнаних з її планами, раніше вже велися переговори щодо ліцензії.

Однак навіть у разі схвалення будь-яка ліцензія, ймовірно, буде видана значно пізніше терміну 1 липня, і до того часу біржа не матиме права обслуговувати клієнтів з ЄС.

Клієнти Binance у Польщі, Італії, Іспанії та Франції — де компанія наразі має місцеві ліцензії — цього тижня отримали електронні листи з інструкціями щодо виведення коштів з біржі, оскільки компанії "не буде надано ліцензію MiCA до 30 червня 2026 року".

У Binance заявили, що компанія не отримала офіційного рішення щодо своєї заявки в Греції, тому "прийняла обережне рішення відкликати заявку в Греції та подати заявку на отримання ліцензії в іншій країні-члені ЄС".

"Європа залишається важливим ринком для Binance, і наша прихильність до чіткої, справедливої та гармонізованої системи MiCA залишається незмінною.

Ми впевнені, що отримаємо ліцензію MiCA в найближчі місяці та оголосимо про відповідну країну-члена, коли будемо готові", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

16 червня повідомляли, що найбільша у світі криптобіржа Binance, найімовірніше, втратить дозвіл на надання послуг клієнтам Європейського Союзу вже за кілька тижнів.