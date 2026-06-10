Золото впало до мінімуму за 11 тижнів після ударів США та Ірану

Золото подешевшало до 11-тижневого мінімуму після нового обміну ударами між США та Іраном, який підняв ціни на нафту і посилив очікування жорсткішої політики центробанків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото втратило 1,3% і коштувало $4 206,08 за унцію після падіння до найнижчого рівня з 23 березня. Американські ф'ючерси на золото з постачанням у серпні знизилися на 1,4% — до $4 228.

Нафта після загострення зросла на 1%, що посилило побоювання щодо інфляції та підтримало очікування, що процентні ставки залишатимуться високими довше.

Хоча золото вважають захистом від інфляції, вищі ставки центробанків тиснуть на метал, який не приносить процентного доходу.

Трейдери тепер оцінюють імовірність підвищення ставки у США до грудня більш ніж у 70%, за даними CME FedWatch. Ринки також чекають на дані щодо інфляції у США цього тижня, які можуть вплинути на подальші рішення ФРС.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що Іран збив американський вертоліт Apache, який патрулював Ормузьку протоку вночі, і пообіцяв відповісти, але не надав інших подробиць.

Військові США заявили, що почали завдавати ударів у відповідь на збиття Іраном вертольота Apache, який патрулював Ормузьку протоку. В Ірані повідомили про серію вибухів.

Ціни на нафту зросли після нових ударів американських військових по Ірану та даних ринку про чергове значне скорочення запасів сирої нафти у США.