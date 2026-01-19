ФК Barcelona купив частку у стартапі, який створює аромати за допомогою ШІ

Іспанський футбольний клуб Barcelona став акціонером стартапу Scircle, який спеціалізується на створенні ароматів і парфумів за допомогою ШІ.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Клуб придбав частку в акціонерному капіталі Scircle через власний Barça Innovation Hub (BIHUB). Фінансові деталі угоди не розкриваються.

"Відділ Barça Identity та Scircle будуть працювати пліч-о-пліч, щоб об'єднати визначальні елементи клубу (його історію, епічні моменти та пов'язані з ними емоції) для створення персоналізованих вражень.

Крім того, шанувальникам по всьому світу буде доступна ШІ-платформа Scircle, яка дозволить їм створювати персоналізовані аромати, що пробуджують їхні власні спогади або переживання", - йдеться у заяві.

Стартап Scircle став 14-м у венчурному портфоліо BIHUB. Серед ключових його активів - проєкти в сфері доступності та інклюзії Visualfy, рішення для спортивної аналітики та оптимізації підготовки Oliver та Metrcia Sports, а також - рекламні технології Admefy та AdSpective.

Scircle - стартап із Барселони, створений у 2025 році. Він пропонує платформу для створення та обміну ароматами, розроблену у співпраці з провідними парфумерами та за допомогою ШІ. Стартап наразі працює в США, Мексиці та Іспанії і цьогоріч планує вийти на нові ринки.

Фінансовий звіт ФК Barcelona за сезон 2024-2025 зафіксував рекордний дохід - 994 млн євро проти 894 млн євро сезоном раніше. Зростання забезпечили, зокрема, комерційні доходи (259 млн євро).

Нагадаємо:

Раніше клуб Barcelona підписав спонсорську угоду до 2027 року із сервісом з пошуку таксі Uber.

Також у 2025 році каталонці продовжили спонсорську угоду зі Spotify до 2030 року - за нею Barcelona заробить близько 460 млн євро. Крім цього, торік клуб продовжив контракт із Nike (на 120 млн євро на рік).

У 2025 році Barcelona також уклала угоди з урядом ДР Конго (11 млн євро на рік) та китайським виробником побутової техніки Midea (12 млн євро на рік).