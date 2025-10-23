ФК Barcelona підписав спонсорську угоду з Uber: клуб заробить 3 мільйони євро

Іспанський футбольний клуб Barcelona підписав спонсорську угоду до 2027 року із сервісом з пошуку таксі Uber.

Про це 22 жовтня повідомила пресслужба каталонців.

Партнерство включає рекламні та іміджеві ініціативи - у рамках угоди сторони запустять обмежену серію з 30 електромобілів Cupra Tavascan у кольорах клубу, які можна буде викликати через застосунок Uber.

"Партнерство має на меті поліпшити мобільність уболівальників та управління трафіком навколо нового стадіону Spotify Camp Nou та простору Espai Barça", - йдеться у заяві клубу.

Рекламні матеріали Uber з'являться на cтадіоні Spotify Camp Nou та навколо нього. Платформа також отримує можливість використання іміджевих прав футболістів та доступ до гостьових зон під час матчів.

За даними Mundo Deportivo, за новою трирічною угодою Barcelona заробить 3 млн євро.

Співпраця з Uber є частиною масштабної стратегії Barcelona зі зміцнення комерційного напряму. 17 жовтня клуб оголосив про продовження спонсорської угоди зі Spotify до 2030 року - за нею Barcelona заробить близько 460 млн євро. Також цьогоріч клуб продовжив контракт із Nike (на 120 млн євро на рік).

Крім цього, у 2025 році Barcelona уклала угоди з урядом ДР Конго (11 млн євро на рік) та китайським виробником побутової техніки Midea (12 млн євро на рік). За підсумками попереднього сезону комерційні угоди принесли клубу рекордні 259 млн євро.

Нагадаємо:

У березні 2022 року ФК Barcelona офіційно оголосив про початок співпраці із стримінговим сервісом Spotify.