Провідні канадські банки вийшли з кліматичної коаліції напередодні інавгурації Трампа

Чотири найбільші банки-кредитори Канади заявили в п'ятницю, що виходять з глобальної кліматичної коаліції банківського сектора, приєднуючись до шести найбільших банків США.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп критично ставиться до зусиль урядів, які намагаються визначати політику щодо зміни клімату. Вихід чотирьох канадських банків: TD Bank, Bank of Montreal, Національного банку Канади і Canadian Imperial Bank of Commerce з кліматичного альянсу "Net-Zero Banking Alliance" почався з оголошення Goldman Sachs про вихід 6 грудня.

Канадські банки заявили в окремих заявах, що вони готові працювати поза межами альянсу та розробляти свої кліматичні стратегії.

Net-Zero Banking Alliance - ініціатива ООН, заснована колишнім головою Банку Канади Марком Карні, була започаткована у 2021 році з метою заохочення фінансових установ до обмеження наслідків зміни клімату та досягнення нульового рівня викидів у навколишнє середовище.

За останні 2 місяці з альянсу також вийшли: Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley та JPMorgan.

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