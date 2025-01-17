ЄС та Мексика уклали торгівельну угоду, оскільки Трамп погрожує митами

Європейський Союз і Мексика домовилися про оновлену угоду про вільну торгівлю, хоча обидві країни перебувають під тиском новообраного президента Дональда Трампа, який погрожує їм новим раундом мит.

Про це пише Bloomberg.

Угода має на меті посилити як торгівлю, так і економічну безпеку шляхом зменшення ризиків у ланцюгах поставок, забезпечення сталого постачання критично важливої сировини та боротьби зі зміною клімату.

У 2023 році двостороння торгівля товарами досягла 81,7 мільярда євро (84 мільярди доларів), тоді як у 2022 році обсяг торгівлі послугами становив 22 мільярди євро.

Трамп має намір перевернути міжнародні відносини, коли вступить на посаду 20 січня, погрожуючи розпочати торгівельні війни як з друзями, так і з ворогами.

Він неодноразово критикував ЄС за його торгівельну практику і заявляв, що запровадить мита на його експорт. Він також заявив, що запровадить 25% мита на товари з Мексики.

Угода, яка має бути ратифікована обома сторонами, має на меті розширити експорт ЄС у таких сферах, як фінансові послуги та телекомунікації, зміцнити ланцюжок поставок критично важливої сировини та надати вітчизняним компаніям доступ до державних контрактів на рівних засадах.

Вона також знизить мита на агропродовольчі товари, такі як сир, м'ясо птиці, свинина, макаронні вироби, яблука та джеми, а також шоколад і вино.