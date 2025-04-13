Аргентина домовилась з МВФ на $20 мільярдів і скасувала валютний контроль

Аргентина уклала угоду з Міжнародним валютним фондом на суму 20 мільярдів доларів і терміном на 48 місяців, а також, скасувала ключові елементи свого багаторічного валютного контролю і послабила контроль над песо.

Про це повідомляє Reuters.

МВФ виділить 12 мільярдів доларів до наступного вівторка, а ще 2 мільярди доларів стануть доступними до червня.

Ключові стовпи програми включають підтримку сильного фіскального якоря, перехід до більш надійного монетарного та валютного режиму з більшою гнучкістю обмінного курсу.

Раніше центральний банк Аргентини оголосив, що з понеділка скасує фіксовану валютну прив'язку, дозволивши песо вільно коливатися в межах рухомого коридору між 1,000 і 1,400 песо за долар, порівняно з 1,074 песо на момент закриття в п'ятницю.

Аргентина скасує більшу частину так званого контролю за рухом капіталу «cepo», який обмежував доступ до іноземної валюти, йдеться в заяві центрального банку.

Президент-ліберал Хав'єр Мілей звернувся до нації у телевізійній промові в п'ятницю ввечері і заявив, що Аргентина "перебуває в кращій позиції, ніж будь-коли, щоб протистояти зовнішнім турбулентностям".