Найбільша металургійна компанія шукає кошти для порятунку заводів у Південній Африці

ArcelorMittal South Africa Ltd. (AMSA) шукає 3,1 мільярда рандів (170 мільйонів доларів США), щоб запобігти закриттю найважливіших сталеливарних заводів у країні.

Про це повідомляє Sunday Times, передає Bloomberg.

Кошти від Industrial Development Corp. - національної фінансової установи, яка володіє 6,4% акцій компанії - допоможуть запобігти повному простою її заводів з виробництва сортового прокату, запланованому на другий квартал.

Це також дозволить уникнути втрати близько 3500 прямих і непрямих робочих місць, повідомила Sunday Times з посиланням на людей, імена яких вона не назвала.

Спочатку компанія планувала закрити заводи у Ферінігінгу та Ньюкаслі наприкінці січня, а потім відклала це на місяць, щоб виконати замовлення.

Переговори з урядом про порятунок компанії не дали результатів, а операційне середовище погіршилося на тлі високих витрат на електроенергію і транспорт, а також дешевшого імпорту.

AMSA, хоче пом'якшення антимонопольного законодавства, що дозволить їй об'єднатися з меншими компаніями і знизити ціни на електроенергію від державної компанії Eskom Holdings SOC Ltd.

AMSA звернулася до Фонду страхування від безробіття за грошима, щоб частково покрити зарплати 3500 постраждалих працівників, повідомляє Sunday Times, додаючи, що це коштуватиме близько 2 мільярдів рандів.

Уряд надав AMSA 380 млн. рандів на підтримку роботи заводів, а завод у Ньюкаслі може працювати ще один рік, якщо надійде більше грошей, повідомляє газета з посиланням на Макубе.